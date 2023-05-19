İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video

Çadır kent sakinleri, Kovid-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Burada bir süre vatandaşlarla bir araya gelen Koca, çocukları sevdi, yapımı devam eden hastanelerle ilgili bilgi verdi.