Haberler Gündem Haberleri İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti
Giriş Tarihi: 20.5.2023 00:34 Son Güncelleme: 20.5.2023 00:55

İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay İskenderun’un İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti.

İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti

Bazı incelemeler için kentte bulunan Koca, ziyaretler sırasında İsmet İnönü Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı çadır kente geçti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da mutluluklarını ifade etti.

İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video

Çadır kent sakinleri, Kovid-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Burada bir süre vatandaşlarla bir araya gelen Koca, çocukları sevdi, yapımı devam eden hastanelerle ilgili bilgi verdi.

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İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti
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