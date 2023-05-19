Meral Akşener seçimden sonra sessizliğe bürünmüştü... "Sessizliğiyle 'Ben size demiştim' diyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından sessizliğe büründü. Meral Akşener, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 gündür kamuoyuna çıkarak basın açıklaması yapmadı.

Siyasetçiler ve akademisyenler, Meral Akşener'in Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçmesinin ardından Başbakan olma hayalinin suya düştüğünü hatırlatarak, "Meral Akşener nerede?" sorusunu sormaya başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, "Akşener nerede?" şeklinde soru soran gazeteciye, "Sorunun içindeki sorunun farkındayım ama; birazdan, çalışmaya devam etmek için Genel Merkez'de.. Onca işin arasında, yaş aldıkça okumaları ve tespitleri şaşan gazetecileri de takip ediyor.." iddiasında bulundu.

Akademisyen, siyasiler ve gazetecilerin açıklamaları şöyle:

Akademisyen Emrah Gülsunar: "Akşener sessizliğiyle 'Ben size demiştim' diyor"

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı A. Deniz Güzelay: "Bu seçim Başbakan olacak bir Meral Akşener vardı! Nerede o? Gören, duyan var mı? Günlerdir ortada yok!"

Siyasetçi Muhammed Zeren: "Parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen 7 benzemez parti, ilk turda bırakın anayasayı değiştirecek yoğunluğu 300+1 vekil bile alamamıştır. Azınlıkta kalmıştır. Dolayısı ile ittifak anlamını yitirmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi vatandaştan onay almış durumdadır."