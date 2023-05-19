SON DAKİKA! İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! "Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?"

CHP'LİLER: ŞEHİDİ BANA MI VERDİNİZ?

Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş şunları söyledi: "Esnaf arkadaşlarımızla birlikte Fatih mahallesi Perşembe pazarında sohbet ederken, CHP Kadın kolları üyeleri pazaryerine gelerek Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen broşürler dağıtmaya başladılar. Bu arada, bir kadın üye şehit yakını bir esnaf arkadaşımıza broşür uzattı. Arkadaşımızda "Ben şehit verdim. Şehitlerin katilleri ile birlikte olan bir adayın broşürünü almam" diye karşılık verince Kadın Üye "Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz, kendinize verdiniz" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

"ŞEHİTLERE ASLA LAF SÖYLETMEYİZ"

Biz esnafları yatıştırmak için çaba gösterirken bu defa da bazı parti yöneticileri basın açıklaması yapmak istediler. Biz kendilerine rica ettik. Ortam gergin daha fazla büyümesine fırsat vermeyin dedik. Ancak malesef bizim ricamıza kulak asmadılar. Bazı partililer esnaf arkadaşlarımızın üzerine yürüyüp yine hakarete devam ettiler. Bu durum karşısında esnaf arkadaşlar kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine kadınlar "Pazarcılar bize terör estirdiniz.Terör seversiniz" diye bağırdılar.