Üniversitelerde dönem sonu sınavları hazirana ertelendi

Yükseköğretım Yürütme Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için asrın felaketinin ülke genelindeki etkilerini dikkate alarak üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023'ten sonra yapılmasını kararlaştırdı. Kurulun kararı üniversitelere de iletildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022- 2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir." Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrimiçi eğitim verilen programların sınavlarının çevrimiçi yapılmasına yönelik kararını destekledi.