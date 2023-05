Yapıcıoğlu sert konuştu: Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara’ya kadar uzardı

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir sosyal tesiste Batmanlı hemşerileri ile buluştu. Yapıcıoğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik eşlik etti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur Seçimleri hakkında konuşan Yapıcıoğlu, hemşerilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.



Samimi bir ortamda geçen buluşmada, gençler merak ettikleri konularda sordukları sorulara cevap buldu.



Programda CHP Sözcüsü Özgür Özel'in gündeme getirdiği HÜDA PAR'lı vekillerin yeminle sorunları olduğu yönündeki iftiralara da cevap veren Yapıcıoğlu, Özel'e sert göstererek şöyle dedi: "Pinokyo'dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım; için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı."



Geçtiğimiz hafta pazar günü Türkiye genelinde sandık başına gidilerek oy kullanıldığını, her şehrin parlamentoda kendisini temsil edecek vekillerini seçtiğini ve önümüzdeki beş yıl boyunca Türkiye'yi idare edecek olan Cumhurbaşkanını seçme konusunda ortaya iradenin koyulduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, "Parlamento seçimleri tamamlandı. Ben de bir kardeşiniz olarak sizi parlamentoda temsil edecek kişilerden bir tanesi; bir kardeşiniz ama tam anlamıyla bir kardeşiniz olarak inşallah sizleri parlamentoda temsil etmeye gayret sarf edeceğiz. Bu teveccüh için öncelikle hepinize ayrı bir teşekkür ediyorum. Gönül arzu ederdi ki birinci turda Cumhurbaşkanı seçimi de tamamlansın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı; cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ya da halk arasındaki yaygın tabirle başkanlık sisteminin ikinci döneminde de birinci turda yeniden başkan yapmak istiyorduk, kıl payı kaçtı. Seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda çok şey söylediler. Seçimi kaybetse de bırakmayacak, sandıktan çıkanı kabul etmeyecek, yok diktatördür dediler şöyle de dediler, böyle de dediler; her türlü karayı çaldılar. Çok kötü bir propaganda dönemi geçti maalesef. Siyasi partilerin çoğu yaptıkları propagandalarla aslında bu milletin teveccühüne layık olmadıklarını bizzat kendileri ispat ettiler, ortaya koydular. Şu anda önümüzde bir gerçeklik var. Nedir o gerçeklik? 28 Mayıs Pazar günü seçimlerin ikinci turunu yapacağız." dedi.



"Sakın ha rehavete kapılmayalım"



İkinci tura iki tane adayın katıldığını ve kanuna göre fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı olacağına dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Birinci turda aradaki 4,5 puanlık farka bakıp rehavete kapılmayalım lütfen. Belki seçim sonuçları ilk açıklandığında muhalefete bir moral bozukluğu olduğunu, hatta kimyaları bozulduğunu gözlemlemişsinizdir. Buna rağmen eğer birinci turda Sayın Erdoğan'a oy veren insanların bir kısmı nasılsa bu iş bitti, artık iki aday var o yarım puanda öyle veya böyle bir şekilde gelecek diyerek rehavete kapılırsa tablo tersine dönebilir. Sakın ha rehavete kapılmayalım. Öyleyse ne yapacağız? Yapmamız gereken şey şu; öncelikle biz mevcudu korumalıyız yani bu birinci turda bizim adayımıza destek veren insanların yeniden sandığa gitmesi ve yeniden aynı yönde oy kullanması konusunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. İkinci turda, birinci turda farklı tercihte bulunmuş olan insanlar; biliyorsunuz dört aday vardı, bu dört adaydan herhangi birisine oy vermiş olanlardan kimi bu safa geçirebileceğiz, kimi ikna edebileceğiz ve Sayın Erdoğan'a destek verenlerin sayısını nasıl artırabiliriz onu hesabını yapacağız. Yapmak zorundayız. Niye yapmak zorundayız? Bunun birkaç sebebi var. Şu anda seçimin bittiği garanti olsa, önümüze konsa deseler ki oyların yarıdan fazlasını Sayın Erdoğan aldı ve artık seçim garanti buna rağmen o oyların sayısını artırmak için bir çaba içerisinde olmalıyız." diye konuştu.



Yapıcıoğlu, şöyle devam etti, "Neden? Çünkü birinci turda aslında gördünüz; kendi hesaplarına göre oyların henüz dörtte biri bile sayılmamışken; hiçbir rakam, hiçbir oran da vermeden biz öndeyiz, biz seçimi kazandık ama onlar tabloyu farklı gösteriyorlar diye koca koca adamlar milyonluk şehirlerin büyükşehir belediye başkanları insanların gözünün içine baka baka yalan söyledi. Seçim bitti dediler, biz kazandık dediler. Onların hesaplarına göre eğer onlar önde olsalardı ya da az bir farkla kaçırmış olsalardı şimdi kızılca kıyameti koparmışlardı. Hani onlar diyorlardı ya Erdoğan diktatördür, seçimi kaybetse de gitmez ama emin olun onların oyu yüzde 49,5 olsaydı, onlar şimdi memleketi belki birbirine katmışlardı. Niçin söylüyorum bunu? Bu önümüzdeki ikinci turda eğer az bir farkla Erdoğan kazansa bile yine aynı hikâyeyi yazacaklar, aynı hikâyeyi okuyacaklar, aynı yalanları peş peşe dizecekler; milleti galeyana getirip sokaklara dökmeye çalışacaklar. Aslında biz kazanmıştık; hileyle, hurda ile bizden aldılar diyecekler ve belki Gezi Kalkışmasında olduğu gibi yine sokakları karıştırmaya çalışacaklar ve bir müddet sonra da birbirlerine 'mesele sandık, demokrasi, 3-5 oy meselesi değil, sen hala anlamadın m?' diyecekler. Bunu onlara dedirtmemeliyiz. Onlara bunları dedirtmemek için farkı açabildiğimiz kadar açmalıyız."



Son günlerden partisine atılan iftiralar ve karalama çalışmaları hakkında konuşan Yapıcıoğlu, "1990'larda, HÜDA PAR'ın kuruluşundan 20 yıl önce olmuş bir olaydan HÜDA PAR'ı nasıl sorumlu tutarsın? Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında Rahmetli Erbakan Hocayı Anma Programına bizi de davet ettiler, gittik; Erbakan Hoca ile ilgili birkaç kelam ettik. Kemal Efendi, sen orada oturuyorsun, madem ben teröristim, niye beni alkışladın? Yoksa o zaman bilmiyor muydun, yeni mi öğrendin? Bu mu? Meral Hanım, çok değil 2021 yılında Genel Merkezinde bizim o zamanki Genel Başkanımızı ağırlarken; 'hoş geldiniz, şeref verdiniz' derken terörist değildi de Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulunduktan sonra mı terörist olduk? Ne fark vardı? Madem biz teröristtik bizi ağırlarken nasıl şerefyab oldun, bizi ağırlamaktan şeref duydun? Aslında onlar da HÜDA PAR'ın hiçbir yasadışı işinin olmadığını çok iyi biliyorlar. Fakat Pensilvanya ile Kandil ile işbirliklerinin üzerine bir şal örtmek için sabah akşam HÜDA PAR diyorlar. Yetmiyor beyler, sizin bu tezviratlarınız, karıştırdığınız haltların üstünü örtmeye yetmeyecek. Milleti aptal yerine koymayın." diyerek sert tepki gösterdi.



"Eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı"



CHP Sözcüsü Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillere yönelik sözde 'yemin krizi' iftirası hakkında da konuşan Yapıcıoğlu, "CHP'nin sözcüsü yeni bir şey yumurtlamış. Diyor ki; normalde seçimler biter, kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanır ondan üç gün sonra Meclis kendiliğinden toplanır ve ilk oturumda milletvekilleri yemin eder, şimdi bir kriz çıkmış. HÜDA PAR'ın dört tane vekili; bu yeminle ilgili sorunları var, o yüzden meclisi toplamamak için bu krizi kimse fark etmesin diye kanunu da değiştiremiyorlar, Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıyorlar. Kim yapıyor? Ak Parti Sayın Cumhurbaşkanı. Sakın ha sonuçları açıklama, açıklarsan Meclis toplanmak durumunda kalacak, toplanırsa da bu adamlar yemin etmeyecek, hatta yemin etmeyecek değil, biz AK Partiye baskı yapıyormuşuz, şu yemin metnini değiştir diyormuşuz. Öyleyse bu kriz ortaya çıkmasın diye Meclis'i toplamayı geciktireceklermiş. Bunun için de sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanıyorlarmış. Pinokyodan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım; için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı. Her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir tezvirat. Ama hiç sıkılmıyorlar. Ayakta oturmaya hazırlanırken oturuncaya kadar kırk tane yalan söyleyebilirler." şeklinde konuştu.



"Depremzedelere hakaret edecek kadar alçalabiliyorsunuz"



Yapıcıoğlu konuşmasının devamında; "Biz inanan insanlarız ve bizim Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz; 'Bizi aldatan bizden değildir.' Diyor. Siz günde 5 defa, 10 defa, 15 defa ya da her fırsat bulduğunuzda haşa huzurdan bu milleti ahmak zannedip onu kandırmaya çalışıyorsunuz. Millet de sizin yalancılığınızı, sizin üçkâğıtçılığınızı, sizin iftiracı olduğunuzu görüyor; size güvenmiyor. Siz kesin kazanacağınızı zannettiğiniz seçimi kaybediyorsunuz, sonra kimyanız bozuluyor, masaları yumrukluyorsunuz. Azıcık dürüst olun, azıcık adam olun, çıkın o kantara millette sizin kilonuza göre değerinizi versin. Ama siz sürekli yalan, iftirayla, kara çalmakla, kendi ayıplarınızı örtmek için başkasına hücum etmekle meşgul olduğunuz için gerçekleri görmüyorsunuz ki. Depremzedelere hakaret edecek kadar alçalabiliyorsunuz. Size benzemeyenin insan olmadığını söyleyecek kadar sefil durumlara düşebiliyorsunuz. Buradan söylüyorum, size o müjdeyi veriyorum; siz milletin örfüne yabancı, tarihine cahil, inancına düşman olduğunuz müddetçe millet sizi muhalefet olmaya mahkûm etmiştir ve bu mahkûmiyet müebbettir, değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.