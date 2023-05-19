‘Yardımı oy için yaptıysanız çok tehlikelisiniz’

Omtek Plato Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Aydın da, "Asrın felaketinden menfaat elde etmek isteyenlerin hayır ve hasenat işine soyunması gibi bir akıl tutulması ile karşı karşıya olduğumuz şu günlerde insanlık sınavını kaybettiklerine şahitlik ediyoruz" dedi. Yardımların dahi menfaatperest perspektifte yapıldığının anlaşılmasının önemine vurgu yapan Aydın, hakaretleri görmemizin iyi olduğunu dile getirdi.

Depremzedelerden İngilizce eğitmeni Ahmet Hünkar da, "Özellikle sosyal medyada deprem bölgesindeki seçim sonuçları hakkında yapılan hakaretler, söylenen sözler gerçekten içimizi acıttı. Seçim sonuçları beklenildiği gibi olmayınca yapılan yardımları başa kakmak insanlığa sığmaz," dedi. Hünkar, yardımların bir şeylerin karşılığı olarak verilip verilmediğine dair endişelerini dile getirerek, bu durumun toplum üzerinde bıraktığı etkiye dikkat çekti.

Hatay İskenderun'dan Hamdi Katılmış ise, "Bu sözleri söyleyenleri Allah'a havale ediyoruz. Hesap sorulmasını da istiyoruz. Ben bunların yardım filan gönderdiklerini de düşünmüyorum zaten. Bunlar ortaya çıkartılmalı," diyerek tepkisini dile getirdi.

Depremzedeler, söz konusu hakaretlerin ardından birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Hakaretlerin, toplumun birlik ve beraberliğine gölge düşürdüğünü ifade eden depremzedeler, bu tür tutumların toplumun çözülmesine yol açabileceğini belirtti. Tüm bu yaşananların, ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde çok daha üzücü olduğunu vurguladılar.

Depremzedeler, bu tür olumsuz ve ayrıştırıcı tavırların yerine, toplumun tüm kesimlerinin birbirine kenetlenerek, deprem felaketinin yaralarını birlikte sarmasının önemli olduğunu belirttiler. Bu tür hakaretlerin ve ayrıştırıcı tavırların, sosyal medya platformlarında daha etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğini belirten depremzedeler, bu konuda devletin de harekete geçmesini talep etti.

Depremzedeler, yaşanan bu felaketin insan hayatı üzerindeki etkisini ve önemine vurgu yaparken yardımların, bir insanlık görevi olduğunu ve siyasi bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirttiler.