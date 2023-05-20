SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da depremzedelere sesleniyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu deprem bölgesindeki illeri ziyaret ederek geçiriyor. Erdoğan, ilk ziyaretini depremde ağır yara alan illerden Adıyaman'a gerçekleştirdi. Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan, Adıyaman'daki programda depremzedelere sesleniyor:

Adıyaman Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 66'yı geçen oy ile desteğini bizden yana kullandı. Meclis'te de Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Biz Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. 28 Mayıs zaferinden sonra Kahta'ya söz. Sincik'e de söz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Alanda ne kadar katılım var? Dediler ki 40 bin. Aramıza kimsenin, hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.