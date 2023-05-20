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Giriş Tarihi: 20.5.2023 17:19

Başkan Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi’nde buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu
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