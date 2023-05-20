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Giriş Tarihi: 20.5.2023 23:31

Başkan Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan Vakıfbank'ı tebrik etti.

AA
Başkan Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank’ı kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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Başkan Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı
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