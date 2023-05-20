Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti;

Sevgili genç kardeşlerim, Hazreti Mevlana "Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar" diyor. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin.