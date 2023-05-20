Bayraklarla TCG Anadolu’ya koştular

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti. Gemiyi ziyaret eden Nurhan Caner, anlatılamayacak bir duygu yaşadığını belirterek, "Gurur duydum. Özgür olduğumu daha çok hissettim" diye konuştu.