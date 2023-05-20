Bir kere olsun PKK’ya lanet okuyamadı

Tunceli Nazimiye'de 22 Ağustos 2016'daki PKK saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın Trabzon'da yaşayan babası Davut Durmaz ve annesi Fatma Durmaz, 7'li koalisyona tepki gösterdi. Baba Durmaz, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da AK Parti, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlendiğini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun o mitingde, Yenikapı ruhuyla devletin yanında, terörün karşısında duracağını söylediğini, oğlunun ise bundan 2 hafta sonra Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de PKK saldırısında şehit düştüğünü anlattı.Kılıçdaroğlu'nun bir kez olsun çıkıp da çıkıp da teröre lanet okuyamadığını belirten şehit babası Durmaz, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Teröre lanet okuyamadı. Yenikapı ruhu sözünde duramadı ve o sözü yerde kaldı. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı. Oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör Kılıçdaroğlu'dur. 7'li koalisyon kurmuşlar, 7 kocalı Hürmüz olmuşlar. Türkiye'de siyasetin dış ve iç ayağı var. Dış ayağında bölgedeki çıkarları için kullandıkları gruplar var. Bu gruplar, 7'li koalisyonla harekete geçti. Kandil de bu 7'li koalisyona emir veriyor. Bunlar da peki efendim diyerek, teröre destek veriyorlar. Maalesef Kılıçdaroğlu PKK ve terör konusunda tarafını seçmiştir. Bir kez bile teröre lanet okumamıştır, söz edememiştir. 28 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi bölmelerini engelleyeceğiz.Teröre lanet okuyamayan, destek veren koltuk sevdalılarına fırsat vermeyeceğiz. Bunlar, anında ülkeyi satarlar. Türk halkı, PKK'nın şehit ettikleri yavrularımızı" gözünün önüne getirip, 28 Mayıs'ta PKK ile yol yürüyenlere oy vermesin. Hevallerle değil, helallerle yürüyün. Vatanı için mücadele veren Erdoğan'ın her daim yanındayız."