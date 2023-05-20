Bozdağ: CHP seçim gecesi tiyatro oynadı

Şehit cenazesine katılmak üzere önceki gün Şanlıurfa'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da bir araya geldiği AK Parti il ve ilçe yönetimleri ile toplantıda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerinin parlementer sisteme dönme vaadinde bulunan Millet İttifakı'na verilmiş bir cevap olduğunu belirtti. Bozdağ, seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yapılan hakarete tepki göstererek "O insanları incitmeleri, kırmaları, hakaret etmeleri ve yaptıkları saygısızlıkları buradan bir kez daha lanetliyorum" dedi. Bekir Bozdağ, seçim gecesi CHP tarafından gündeme getirilen seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalara da değinerek "Seçim günü akşamı başarısızlıklarını gizlemek için ne yapıyorlar? O koca koca insanlar, televizyonlara çıkıp ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde 'kazandık' diyorlar. Bir de tiyatro oynuyorlar. İki tane belediye başkanı. Alışmışlar bunlar tiyatro yapmaya yine aynı tiyatroyu oynuyorlar. Seçimi kazandık diyorlar. Sonra genel başkan da tweet atıyor. Millete çıkıp gözünün içine bakıp yalan söylemeyi de siyaset zanneden bir anlayışı burada gördük" diye konuştu.