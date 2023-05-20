CHP’nin şehit yakınına hakareti pazarı karıştırdı

Kütahya Fatih Mahallesi Perşembe Pazarı'nda önceki gün CHP'li bir grup pazarda broşür dağıtmaya başladı. Bu sırada esnaftan biri "Şehitlerimizin katilleri ile işbirliği yapanların burada yeri yok" diyerek tepkisini dile getirdi. Ancak CHP'li grupta bulunan bir kadının "Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz, kendinize verdiniz" diyerek bağırması tansiyonu yükseltti.CHP'li grup provokasyonla ortamın gerilmesine neden olurken, pazar esnafı CHP'nin pazar yeri girişine kurdukları tanıtım kulübesini yıkarak, Kemal Kılıçdaroğluna ait tanıtım broşürlerini parçaladı. Olayın ardından taraflar emniyete giderek karşılıklı birbirlerinden şikâyetçi oldular. Dün de pazar esnafı ile Millet İttifakı arasında gerginlik yaşandı. Cuma pazarına giden CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İyi Parti İl Başkanı Nurhan Sunel, Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven, CHP ve Demokrat Parti üyeleri pazar içinde broşür dağıtarak dolaşmaya başladı. Bu sırada esnaf, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "PKK dışarı" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine emniyet güçleri araya girerek tarafları sakinleştirdi.