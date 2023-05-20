DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Alanya’da ilgi görmedi... 75 kişiye hitap etti

Alanya'da altılı masa ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Uysal 14 Mayısta yapılan milletvekili seçimlerinde Türkiye'de birinci parti olarak çıkan ve 267 milletvekili kazanan AK Parti'nin başarısını ise hiçe saydı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'ne gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim ofisi önünde yaptığı konuşmasında 75 kişiye hitap etti.

Antalya'nın Alanya İlçesine gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim ofisini ziyaret etti.

Uysal'a ziyarette DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, DP Antalya İl Başkanı Mahmut Çil ve millet ittifak ilçe başkanları, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Şefik Bahçe, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Lök, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Mevlüt Çakan ve DEVA Partisi İlçe Başkanı Umut Özkan ve az sayıda partili vatandaşlar tarafından karşılandı.