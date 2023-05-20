Erkan Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Girmediği kılık takmadığı maske kalmadı

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erkan Akçay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur için milliyetçi söylemlere sığınacakmış. Bay Bay Kemal oldu Vay Vay Kemal! Girmediği kılık takmadığı maske kalmadı. Kırk yıllık Kani olur mu yani!" ifadelerini kullandı.

Erkan Akçay, paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının bulunduğu yönelik görsel de paylaştı. Görselde Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu açıklamaları yer alıyor:

"Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız"

"Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız"

"KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğim"

"Yerel yönetimlere özerlik şartını mutlaka getireceğiz"

"Kayyum denen garabeti tümüyle bitireceğiz"

"Terörle mücadele yasası değiştirilecek"