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Giriş Tarihi: 20.5.2023 12:52

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi! DEVA'lı İkram Dinçer partisinden istifa etti

Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Dinçer'in, Twitter'daki profiline, "23. Dönem AK Parti Milletvekili" ifadesini eklemesi de dikkati çekti.

Gördüğüm lüzum üzerine dedi! DEVA’lı İkram Dinçer partisinden istifa etti

14 Mayıs seçimlerinin ardından hezimete uğrayan muhalefette tartışmalar devam ederken, art arda istifa haberleri de geliyor. Altılı masada başta CHP olmak üzere; İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden sonra DEVA Partisi'nden sonra da üst düzey istifa yaşandı.

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DEVA Partisi GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dinçer, istifa kararının gerekçesini ve yaşanan süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra açıklanacağını duyurdu.

Dinçer'in, Twitter'daki profiline, "23. Dönem AK Parti Milletvekili" ifadesini eklemesi de dikkati çekti.

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"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi! DEVA'lı İkram Dinçer partisinden istifa etti
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