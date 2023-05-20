İstifalar peş peşe geliyor

GELECEK Partisi Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah Teber, partisinden ve tüm görevlerinden istifa ettiğin duyurdu. Teber açıklamasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu işaret ederek, "Kendini ve birçok yakınını kurtarma pahasına partiyi ve partiye inanları ve dahi ülkeyi yarı yolda bıraktı" dedi. Yine Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi'ni kuran isimlerden olan Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü Veysi Akay da istifa etti. Akay, "Son 1.5 yıldır liyakat, güven, istişare gibi parti kurma gerekçelerini oluşturan değerlerin karşılık bulmadığını" belirterek istifa ettiğini duyurdu.