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Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:31

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor

Balıkesir’de 6’lı masanın ortaklarından İYİ Parti’de bir istifa depremi daha yaşandı. Balıkesir İl Teşkilat Başkanı Alper Uludağ, İYİ Parti'de üst üste yanlışların yapıldığını, Ülkücülerin tasfiye edildiğini ve 6’lı masada yaşanan krizleri öne sürerek istifa ettiğini duyurdu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor

Balıkesir'de 2017'den bu yana İYİ Parti'de siyaset yapan ve son olarak İl Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Alper Uludağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sssyal Medya hesaplarından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Uludağ yaptığı açıklamada, "Sevgili dava arkadaşlarım, şuan itibari ile Balıkesir İl Teşkilat Başkanlığımdan, Yönetim Kurulu üyeliğimden ve 2017'den bu yana olan İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bu süreçte İYİ Parti Genel Merkezinin hatalı davranışları, yaşanan 6'lı masa krizleri ve partideki Ülkücü kesimin tasfiye edilmesinden duyduğum rahatsızlık üzerinedir. 2017'den bu yana yol yürüdüğüm arkadaşlarımdan helallik isterim" dedi.

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İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
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