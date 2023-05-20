İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor

Balıkesir'de 2017'den bu yana İYİ Parti'de siyaset yapan ve son olarak İl Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Alper Uludağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sssyal Medya hesaplarından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Uludağ yaptığı açıklamada, "Sevgili dava arkadaşlarım, şuan itibari ile Balıkesir İl Teşkilat Başkanlığımdan, Yönetim Kurulu üyeliğimden ve 2017'den bu yana olan İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bu süreçte İYİ Parti Genel Merkezinin hatalı davranışları, yaşanan 6'lı masa krizleri ve partideki Ülkücü kesimin tasfiye edilmesinden duyduğum rahatsızlık üzerinedir. 2017'den bu yana yol yürüdüğüm arkadaşlarımdan helallik isterim" dedi.