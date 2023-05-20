İYİ Partili vekilden Kılıçdaroğlu’na kazanamayacak iması

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, şehit abisine ettiği küfüre ve vatandaşların tüm tepkilerine rağmen, partisi tarafından Kocaeli 1. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterilen Lütfü Türkkan, yeniden seçilerek meclise girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması üzerine ittifaklar yeniden seçim çalışmalarına başladı. Türkkan'dan da Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala ilginç bir paylaşım geldi. Türkkan, yapmış olduğu paylaşım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima etti. Bu paylaşım kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

İYİ PARTİ HAVLU ATTI

Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'de yaptıkları görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Bugünkü gelişmelerden benim anladığım şu; etkili ve yetkili çevreler yoluna çıkmış, boşuna ümitlenmeyin" ifadelerini paylaştı.

Bu sözler pek çok kişi tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı iması olarak algılandı. Paylaşım ayrıca pek çok kişi tarafından "İYİ Parti havlu attı" şeklinde yorumlanırken, çok sayıda vatandaş Türkkan'ın paylaşımının altına "yazıklar olsun", "İYİ Parti havlu attı, sahada çalışmayacak anlaşılan" yorumları yapıldı.