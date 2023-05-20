Milli uyanışın 104’üncü yılında gurur ve coşku

19 Mayıs 1919 tarihine atfen kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir köşesinde coşkuyu yaşattı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir gün boyunca vatandaşların akınına uğradı.Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Gümüşhaneliler yerli otomobil Togg'u milli bayram kutlamalarında görmenin heyecanını yaşadı. Geçit töreninin ardından kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Zafer Meydanı'na park edilen yerli otomobil Togg, üniversite öğrencilerinin ilgisini çekti.Edirne'deki 19 Mayıs kutlamalarında gaziler asker selamı verdi.Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen törende Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin ellerindeki Türk bayraklarını açmaları güzel görüntüler oluşturdu.Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte halk oyunları, şiir ve jimnastik gösterisi yapıldı.Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli, jet-ski ve kayıklar kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne doğru hareket etti. Bayraklarla donatılmış yelkenlileri çevredekiler ilgiyle izledi.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kadıköy'de 104 klasik otomobille konvoy oluşturdu. Taksim'deki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.Aksaray'da 19 Mayıs, 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik bayrakla kutlandı.Hatay'da, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile ekibi, denizin derinliklerinde Atatürk portresinin olduğu Türk bayrağı açtı.