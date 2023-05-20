Haberler Gündem Haberleri PKK’lı Kartal’dan Kılıçdaroğlu’na destek
Giriş Tarihi: 20.5.2023

PKK’lı Kartal’dan Kılıçdaroğlu’na destek

Terör örgütü PKK’nın Avrupa sorumlusu Remzi Kartal, seçimin PKK için dönüm noktası olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’na oy istedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
PKK’lı Kartal’dan Kılıçdaroğlu’na destek
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan terör örgütü PKK elebaşları, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından, destek açıklamalarını sürdürüyor.

ACİL GÖREVDİR
Son destek kırmızı bültenle aranan PKK'lı yönetici Remzi Kartal'dan geldi. Aynı zamanda terörden arananlarda 10 milyon lira ödüllü kırmızı listede yer alan Kartal, örgütün yayın organında katıldığı programda, "Erdoğan tekli cumhurbaşkanlığı sistemini temsil ediyor. Bunların çökertilmesi bütün Türkiye demokrasi güçleri ve başta Kürt halkı açısından acil kaçınılmaz görevdir. Bu topyekûn savaşı yürüten gücü temsil ediyorlar. O açıdan bunlara karşı üçüncü alternatif bir cumhurbaşkanı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı.

AÇIK AÇIK OY İSTEDİ
Onun için 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, mevcut adaylar içerisinde nispeten tekçi sistemin yıkılması, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusundaki programıyla desteklenecek bir adaydır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihimizi, Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak şekilde yapmaları gerekiyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’lı Kartal’dan Kılıçdaroğlu’na destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA