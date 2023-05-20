PKK’lı Kartal’dan Kılıçdaroğlu’na destek

Cumhurbaşkanlığıseçimlerinin ilk turunda,HDP destekli 7'li koalisyonuncumhurbaşkanı adayıKemal Kılıçdaroğlu'nadestek açıklamaları yapanterör örgütü PKK elebaşları,seçimlerin ikinci turakalmasının ardından, destekaçıklamalarını sürdürüyor.Son destek kırmızı bültenle aranan PKK'lı yönetici Remzi Kartal'dan geldi. Aynı zamanda terörden arananlarda 10 milyon lira ödüllü kırmızı listede yer alan Kartal, örgütün yayın organında katıldığı programda, "Erdoğan tekli cumhurbaşkanlığı sistemini temsil ediyor. Bunların çökertilmesi bütün Türkiye demokrasi güçleri ve başta Kürt halkı açısından acil kaçınılmaz görevdir. Bu topyekûn savaşı yürüten gücü temsil ediyorlar. O açıdan bunlara karşı üçüncü alternatif bir cumhurbaşkanı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı.Onun için 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, mevcut adaylar içerisinde nispeten tekçi sistemin yıkılması, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusundaki programıyla desteklenecek bir adaydır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihimizi, Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak şekilde yapmaları gerekiyor" dedi.