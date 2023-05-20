YSK verilerini yanlış girip itiraz ettiler

CHP'LI Tuncay Özkan'ın canlı yayında kendi tabanının 'Oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" itirafının bir benzeri Osmaniye'de yaşandı. YSK verilerini kendi sistemlerine yanlış girip partilerinin oylarının çalındığını iddia eden CHP'lilerin itirazı Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi. Kararda "CHP adına itiraza yetkili Av. Ahmet Salgun'un 5 ayrı dilekçesinde belirttiği 1037, 1431, 1348, 1306 ve 1387 numaralı sandıklarla ilgili inceleme talebinin reddine karar verilmiştir" denildi.