Açılışa bekleriz Meral Hanım

24 Mart'ta temeli atılan ve başta İyi Parti Lideri Meral Akşener olmak üzere muhalefetin 'Boş araziye beton döktüler. Temeli atılmadı' diyerek algı yapmaya çalıştığı Hatay Defne Devlet Hastanesi bugün Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Defne Devlet Hastanesi'nin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.57 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan hastaneyle ilgili sosyal medyada akıl almaz dezenfermasyon mesajları atılmıştı. Hastane temelinin atılmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yalan ve iftira yolunu seçerek, boş araziye beton döküldüğünü iddia etmişti.Akşener, "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkâr arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni" diyerek suçlamalarda bulunmuştu.Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi'nin bütün odaları, teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkânına sahip olarak tasarlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Bu hastane 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' sözünün ispatıdır" diye konuştu.