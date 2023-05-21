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Giriş Tarihi: 21.5.2023 11:54

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Ayasofya göndermesi: “Cuma namazına bekliyoruz”

6’lı koalisyonun ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçiminden sonra söylem değişikliğine gittiğini vurgulamak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir gönderme geldi. Soylu, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’na çağrıda bulunarak “Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Allah nasip ederse Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz" dedi

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Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na Ayasofya göndermesi: “Cuma namazına bekliyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan Ayasofya çağrısında bulundu. 14 Mayıs seçiminden sonra Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine gittiğine gönderme yapan Bakan Soylu, "Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Allah nasip ederse Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz" dedi.



"AYASOFYA'YA CUMAYA GİTTİM GELİCEM"

Bakan Soylu, seçim çalışmaları esnasında vatandaşları selamladığı videosunu sosyal medya hesabından yayınlayıp söylem değişikliğine vurgu yapmak için Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu için şunları yazdı: "Allah nasip ederse önümüzdeki cuma bay bay Kemal ve Canan'ın ofisinin kapısında bir kağıt [Ayasofya'ya cumaya gittim gelicem]"

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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Ayasofya göndermesi: “Cuma namazına bekliyoruz”
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