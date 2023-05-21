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Giriş Tarihi: 21.5.2023 19:02

Başkan Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti.

AA
Başkan Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı
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