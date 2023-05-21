Başkan Erdoğan’dan seçim mesajı: Bu kibir abidelerine hep beraber ’yeter’ diyeceğiz

"'BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK' SORUSUNU KENDİLERİNE SORMUYORLAR"

Bir ''yol kazası" olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza "cahil" diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun "biz nerede yanlış yaptık" sorusunu kendilerine sormuyorlar.