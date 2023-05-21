CHP’li belediyelerden afiş skandalı! CHP’li belediyeden Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Yapılan bu hukuksuzluk ve ahlaksızlıkla ilgili yasal hakkımız ve siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs'ta hukuksuza uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir" paylaşımında bulundu.