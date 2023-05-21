Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediyelerden afiş skandalı! CHP’li belediyeden Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 21.5.2023 12:09 Son Güncelleme: 21.5.2023 12:09

CHP’li belediyelerden afiş skandalı! CHP’li belediyeden Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Adana'da CHP’li Büyükşehir Belediye ekipleri, Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis ettiği afişlerinin asıldığı billboardları gasp etti, afişlerini kesti. Başkan Erdoğan’ın kentin değişik bölgelerindeki billboardalara asılı afişlerinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişlerini asan belediye ekipleri AK Parti görevliler tarafından suçüstü yakalandı. Bununla da yetinmeyen belediye ekipleri Çukurova bölgesinde Başkan Erdoğan’ın afişlerini keserken vatandaşlar tarafından görüntülendi...

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li belediyelerden afiş skandalı! CHP’li belediyeden Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen belediye görevlileri kendin değişik bölgelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılı seçim afişlerinin üzerine Kılıçdaroğlu'nun afişlerini yapıştırırken vatandaşlar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine AK Parti görevlileri Başkan Erdoğan'ın afişlerinin asıldığı billboardlarının bulunduğu bölgeye gittiklerinde belediye görevlilerin Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asarken suçüstü yaptı.

ZABITA AFİŞLERİ KESTİ

Suçüstü yakalanan belediye görevlileri paniğe kapıldı ve usulsüz bir şekilde astıkları Kılıçdaroğlu'nun afişlerini sökerek olay yerinden ayrıldı.

Kent merkezinde bu durum yaşanırken Çukurova bölgesinde de yine CHP'li belediye de görevli bir zabıtanın Başkan Erdoğan'ın pankartını bıçakla keserken görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan bu çirkin davranış üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medyada "Adana'mızda, YSK tarafından tahsis edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın afişlerini astığımız billboardlar CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gasp ediliyor.

Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla gezen kişiler, Cumhurbaşkanımızın afişlerinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asarken arkadaşlarımız tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan bu hukuksuzluk ve ahlaksızlıkla ilgili yasal hakkımız ve siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs'ta hukuksuza uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir" paylaşımında bulundu.

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CHP’li belediyelerden afiş skandalı! CHP’li belediyeden Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı
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