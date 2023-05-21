CHP’li belediyelerden afiş skandalı! CHP’li belediyeden Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen belediye görevlileri kendin değişik bölgelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılı seçim afişlerinin üzerine Kılıçdaroğlu'nun afişlerini yapıştırırken vatandaşlar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Bunun üzerine AK Parti görevlileri Başkan Erdoğan'ın afişlerinin asıldığı billboardlarının bulunduğu bölgeye gittiklerinde belediye görevlilerin Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asarken suçüstü yaptı.
Kent merkezinde bu durum yaşanırken Çukurova bölgesinde de yine CHP'li belediye de görevli bir zabıtanın Başkan Erdoğan'ın pankartını bıçakla keserken görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşanan bu çirkin davranış üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medyada "Adana'mızda, YSK tarafından tahsis edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın afişlerini astığımız billboardlar CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gasp ediliyor.
Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla gezen kişiler, Cumhurbaşkanımızın afişlerinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asarken arkadaşlarımız tarafından suçüstü yakalandı.