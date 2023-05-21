Depremzede seçmenlerin yol masrafı ödenecek

İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin valiliklere "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzedelerin T.C. kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu arada yurt dışındaki seçmenlerden 471 bin 734'ü 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullandı.