Eser ve yatırımlar TIR’a sığmadı

Trabzon'da lojistik firması sahibi Abdullah Özer, Erdoğan'a destek olmak için, ülkemizde 21 yılda yapılan dev projelerle süslediği TIR'ı ile Doğu illerine tura çıktı. Özer, Erdoğan ve Türk bayrağı ile süslediği TIR'ının dorsesi ile "Büyük Türkiye, zafer için herkes sandığa" sözünü yazdığı TIR'ıyla Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van'ı turlayacak. 2017'de Tunceli Pülümür'de Türk bayrağı asarken PKK'lıların saldırı girişiminde bulunduğu Özer, "Güçlü liderle huzur içinde yaşamak için seçim sonucunu oturup beklemek bize yakışmaz. Ülkemizin nereden nereye geldiği, devletimizin yaptıkları ortada. İHA, SİHA'larımız olmasa biz hâlâ terörle uğraşacaktık. Yollarımız yapıldı. Devletin yaptığı hizmetler TIR'a sığmadı. Bizim TIR filosuna da sığmaz. Reis'imize destek olmak adına 28 Mayıs'a kadar sahadayız" dedi.