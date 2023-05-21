Gerçek yüzlerini gördük

CHP'ninseçimleri kaybetmesinin ardından, Tekirdağ Belediyesi'nin misafir ettiği depremzedelerden otelleri boşaltmalarını istemesine, bazı CHP'li hesaplar ve trollerin de linç, hakaret ve küfür kampanyası başlatmasına Konya'daki konutlarda misafir edilen depremzedeler tepki gösterdi.Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremde ablası ile yeğenleri dahil birçok kişiyi kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Çakıcı (41), "Telefonumdaki rehberden 100'e yakın kişiyi depremde kaybettiğim için sildim. Depremde evimizden canımızı zor kurtardık. Devletimiz bize her zaman sahip çıktı. Seçimlerden sonra yapılan yorumlar çok zorumuza gitti. Devletimiz bizi zaten onlara muhtaç etmedi" dedi. CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedeleri kapı dışarı etmesine tepki gösteren Çakıcı, "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar. Gelmeden hemen önce bulunduğumuz bölgeye kahvaltılık bir kutu getirmişlerdi. Üzerinde CHP yazıyordu. İyi ki alıp yememişim. Yeseydim o ekmek şimdi kursağımda kalacaktı" diye konuştu.Depreme Gaziantep'te yakalanan Ebru Avcı ise, "Bu yorumları yapanlara yazıklar olsun. Diyecek söz bulamıyorum. Bu yorumları yapanlar bunu düşündüler mi? Bu nankörlüğe hiç gerek yoktu. Gerçek yüzlerin gösterdiler. Ama bizim çok kalbimizi kırdılar. Bu parti veya din, dil meselesi değildi. Bu insanlık meselesiydi. İnsan olarak onların bizim için düşündüklerini ben onlar için düşünmek istemiyorum. Bu yaşadıklarımız onların başına gelmesin dilerim" dedi.Malatya'dan gelen Mahmut Seçen (26), "Seçim için bize denilen lafları hazmedemiyorum. 'Depremzedeler ölselerdi. Allah onları kahretsin' gibi laflar insanlığa yakışmayacak kelimelerdi. Bunları söyleyen CHP'li trolleri Allah'a havale ettik. Rabbim bu zihniyeti bizim başımıza getirmesin" ifadelerini kullandı.