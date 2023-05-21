Güçlü irade terörü ezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde terörle mücadelede eşine az rastlanır bir kararlılık ve başarı örneği sergilendi. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan başarılı askeri operasyonlar sayesinde; PKK, PYD, YPG, DEAŞ, El Kaide, FETÖ gibi küresel çapta terör örgütlerinin beli kırıldı. Türkiye son yıllarda milli savunma ürünlerinin de gelişmesiyle birlikte terör örgütlerine nefes aldırmadı.Türkiye, sınırlarındaki terör örgütlerini kovmak için ilk sınır ötesi harekâtını 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı ile başlattı. 20 Ocak 2018'de terör örgütü YPG'ye karşı Zeytin Dalı Harekâtı yapıldı. 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı'nı, 27 Şubat 2020'de ise Bahar Kalkanı Harekâtı'nı gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sayesinde sınırlarımızda bir terör kantonu kurulmasının önüne geçildi.Türkiye, küresel terör örgütü DEAŞ ile de en etkin mücadele eden ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi, MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu kadarla da kalmadı, Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi harekâtlar ve nokta atışı operasyonlar neticesinde DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi konumundaki 15 isim etkisizleştirildi.2015-2021 yılları arasında yapılan başarılı operasyonlar sayesinde PKK/PYD/YPG ve diğer terör örgütlerinin üst düzey yöneticisi konumundaki 465 terörist etkisiz hale getirildi. Sadece 2022 yılı içerisinde PKK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 1186 terörist etkisiz hale getirildi. Suç işleyip yurtdışına kaçan 133 şüpheli yakalanarak Türkiye'deki adli makamlara teslim edildi.PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik 2022 yılında 128 bin 727'si kırsal alanda, 3 bin 669'u şehirlerde olmak üzere 132 bin 396 operasyon yapıldı. FETÖ ile mücadelede geçtiğimiz yıl 11 bin 544 operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ, El Kaide ve benzeri terör örgütlerine yönelik 1399 nokta atışı operasyon düzenlendi.