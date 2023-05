Menfaatçi de cahil de kendileri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu.Adıyaman yüzde 66'yı geçen oyla desteğini, tercihini bizden yana kullandı. Biz Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. Alanda ne kadar katılım var? 40 bin kişi. Aramıza kimsenin, hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler milleti hiçbir zaman kavrayamadılar. Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. İnsanlarımıza cahil diyorlar. 'Oylarını sattılar' iftirası atıyorlar. Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde, 'Milletin karnı TOGG'muş' diyorlar. Kendilerini hesaba çekmiyorlar. Pazar günü birlikte kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler ama hiçbir şey olmamış gibi pişkince yollarına devam ettiler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Korkutma siyasetiyle insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar. Cahil de, menfaatçi de kendileridir. 'Oy yoksa hizmet yok' diyen kendileridir. Mahalle baskısı ile gençlerimizi yıldıran kendileridir. Destek vermedi diye, sanatçısından depremzedesine kötülük yapan kendileridir.Bunlar kimi aday gösterirlerse millet gidip tıpış tıpış oy versin istiyorlar. Yok öyle yağma. Sırf karşı tarafın egosu tatmin olsun diye bu millet her adaya oy vermez. Milletin desteğini, takdirini kazanacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek, ekmeden biçmeyi beklemek gibi. CHP Genel Başkanı her seferinde aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar bekliyor.319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerinin tamamını yeniden inşa edeceğiz. AFAD'ın hak sahipliği başvurularının bugünden itibaren elektronik devlet üzerinden de yapılabileceğinin müjdesini vermek istiyorum.Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs'ta da yaşadılar. Bu defa ise kinlerini ve nefretlerini özellikle depremzede kardeşlerimize yönelterek alçaklığın evrensel kardeşliğinde yeni bir sayfa açtılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan, buralarda kurdukları çadırları toplamaya, hizmet veren araçları geri çekmeye kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.MHP Genel Başkanı Bahçeli de, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap etti: "14 Mayıs'ta sandıkta mührü elimize alıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onu oluşturan Cumhur İttifakı partilerine oy verdiğiniz gibi, 28 Mayıs'ta da Sayın Erdoğah'ı 13. dönem cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz."Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Şehrimizde görevlendirdiğimiz bakanlarımız sahayı hiç boş bırakmadılar. Her bir vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendiler. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları hızla gidererek şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Tüm maddi kayıpları telafi etmeye kararlıyız.CHP'nin kendisine oy veren depremzedelere karşı takındığı insanlık ayıbı tavır sonrası Adıyamanlılar, kendilerini ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın otobüsünün önünü anlamlı bir pankartla kesti. Pankartta "Namerdin suyu bulanık akar/Aktığı yerleri sel olur yıkar/ İyilik etmeden başına kakar/ İşte böylesine muhtaç eyleme bizi" yazılıydı.Erdoğanbizi hiç yalnız bırakmadı.Birileri gibi yaptıklarınıbaşımıza kakmadı.Muhalef IBAN atsın, yardımlarınıgeri gönderelim.Onların parasınamuhtaçdeğiliz.Rahmetlieşim evimizin evininduvarına Erdoğan'ınresmini asarak 'Onunbize babamız kadarfaydası olacak'demişti. Reisinarkasındayız.