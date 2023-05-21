Milli Savunma Bakanı Akar’dan gündeme ilişkin açıklamalar

AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve "Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın" diye tepkisini ifade etti. Söz konusu görüntülerin "Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan" sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz" diye sordu.

3 MİLYON YASADIŞI GEÇİŞ ENGELLENDİ

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu, fiziki güvenlik sistemlerinden son teknoloji ekipmanlara kadar birçok araç ve sistemin hudut güvenliği konusunda kullanıldığını aktaran Akar, şunları söyledi: "Modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları, sese duyarlı sensörler var. Tüm bunların Ankara'daki harekat merkezinden de izlenebileceği bir sistem söz konusu. Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. Kendisine de yazık. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor. Sana bu bilgileri kimler getiriyorsa bir sor, soruştur."

HADİ GEÇİNDE GÖRELİM

Bazı kesimler tarafından hudutlara yönelik kullanılan "kevgir", "delik-deşik" ifadelerine de tepki gösteren Akar, "Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor" ifadesini kullandı.

DEPREMİN ARDINDAN 80 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Terörle mücadelenin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akar, "Mehmetçik, teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları ciddi şekilde ezildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü" dedi. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, şöyle konuştu: "Bu bir süreç. 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile kontrol ettiğimiz bölgelere güneyden, aşağıdaki bölgelerden 1 milyona yakın Suriyeli geldi. Türkiye'den de 1 milyon civarında kişi oraya gitti. Şu anda yaptığımız şey kontrol ettiğimiz bölgelerdeki hayatın normalleşmesi ve buradaki insanların da BM kriterlerine göre güvenli, gönüllü ve saygın şekilde evine, toprağına dönmesi. 6 Şubat depremlerinin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru yoğun bir sınır geçişinin olduğuna" yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, bunun gerçek dışı olduğunu yaptıkları görüşme, inceleme ve denetmelerle bir kez daha ortaya çıkardıklarını hatırlattı. İddia edilenin aksine depremde kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına dönmesinin söz konusu olduğunu belirten Akar, "80 bin Suriyeli depremin ardından topraklarına, evlerine döndü" diye konuştu.