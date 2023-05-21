Muhalefetin aklı şaştı

Seçimlerdeki hezimetin ardından muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Muhalefetin kanalı Halk TV, Bursa'da komedi filmlerini aratmayan bir yayına imza attı. Görkemli Hatıralar isminde bir program sunan Serhan Asker, son yayınını Bursa'da gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in de katıldığı yayını, ünlü Ağlayan Çınar önünden gerçekleştiren Asker'in burada söylediği sözler, sosyal medyada alay konusu oldu. İzleyenlerin aklıyla alay edercesine yayın yapan Asker "Bu ağaç başka bir ağaç, yorulmuş canı sıkkın. 22 senedir üzgün. Tamam pazar günü senin de ilacını vereceğiz sevgili ağaç. Seni güldüreceğiz, yorgunluğunu alacağız. Pazar günü değişimle birlikte artık sen de yorgunluğunu atacaksın" dedi.Yayınlanan programın bir bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan paylaşım tepki dolu yorumlar alırken, Serhan Asker ve Halk TV sosyal medyada alay konusu oldu. Çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda, "İşte Halk TV'nin zeka seviyesi", "Sussanız daha iyi", "Siz kendinizi deli mi yaptığınız", "Ağacı bile kutuplaştırmışlar" görüşünü dile getirdi.Yaşı 725 olarak tescil edilen Gölyazı Mahallesi'ndeki Ağlayan Çınar, Bursa'nın en yaşlı anıt ağaçlarından biri. Mübadele döneminde Rum kızı Eleni ile Mehmet'in bu ağacın altında can verdiği, hüzünlü aşk hikayelerinin bu şekilde son bulduğu rivayet ediliyor. Bu acı sondan dolayı anıt ağaç, halk arasında Ağlayan Çınar olarak adlandırılıyor.