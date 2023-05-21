Oy vermeyen küskünler ikna edilecek

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu açık ara önde kazanması için kolları sıvadı. AK Parti sandık bazlı bir çalışma yaparak özellikle küskün seçmeni sandığa götürecek. İşte AK Parti'nin tespitleri ve yol haritası:AK Parti'deki genel düşünce, sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük bölümünün kendi seçmeninden oluştuğu yönünde. Bunun için sandık bazlı bir çalışma yürütülüyor. Kimlerin sandığa gitmediği tespit edilip temasa geçiliyor ve oy kullanması için ikna edilmeye çalışılıyor.İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 100 bin olarak belirlendi. AK Parti, yüzde 50 artı 1'i daha çok sandığa gitmeyen İstanbul seçmenini sandığa götürerek elde etmeyi planlıyor.Seçmenin "Nasılsa kazanacak" diyerek sandığa gitmemesi ihtimaline karşı da önlem alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uyardığı AK Parti teşkilatlarında seçmenin rehavete kapılmaması için çaba harcanması gerektiği görüşü hâkim.