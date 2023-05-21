Pazar esnafından Millet İttifakı üyelerine protesto

Kütahya'da, geçen perşembe günü halk pazarında tepki gören Millet İttifakı'na üye partilerin temsilcileri, cuma günü yine pazara gidince ortalık karıştı. Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtan partililer ile esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. Pazar esnafı, partililere tepki göstererek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek slogan attı. Partililerin karşılık vermesi üzerine çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Pazar esnafı bu sefer, "PKK dışarı" diye tepki gösterdi. Esnaf partililere domates, biber, fasulye ve limon fırlattı. Gerilimin tırmanması üzerine polisler araya girerek olayın büyümesini engelledi. Arbede sonrası, esnaf pazara gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.Kütahya Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Hakan Akdaş, "Bizim esnafımız ekmek parası peşinde. Ancak devletimize, bayrağımıza bağlı, PKK ve uzantılarına işbirlikçilerine daima karşıdır. Şehit anaları, şehit eşleri ve boynu bükük şehit çocukları bizim için çok önemlidir. PKK ve uzantıları ile işbirliği yapan partileri asla tasvip etmiyoruz" dedi.