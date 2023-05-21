‘Teröristlerle aynı yerdeler’

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler yöneltti. İkinci turda oyunu Erdoğan'a vereceğini belirten Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın HDP'yle arasındaki ilişki hakkında "Siz nasıl bir yerde duruyorsanız teröristler de sizin durduğunuz yerde duruyor" dedi. Ağıralioğlu, şöyle devam etti: "Seçimin İmralı-Kandil arasına sıkışmasına, milletin gönlündeki şüpheleri silmeye yönelik bir çalışma olmadı. Devleti tehdit edenlere ses etmediler. Muhalefet vatandaşı hep 'oylarımız çalındı diye kandırdı. Kendi maharetsizliğini kapatmak için YSK'yı suçladılar."