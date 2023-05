‘3 ayda hastane mi yapılır’ diyenler gelsin görsün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 2. Etap Konya Konteyner Kent'te depremzedelere hitabının ardından yapımı 2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan daha sonra geçtiği Gaziantep'in İstasyon Meydanı'nda depremzedelerle buluştu. İşte Erdoğan'ın iki ilde yaptığı konuşmaların satırbaşları:21 yıllık iktidarımız döneminde milletimize tepeden bakan olmadık. Tehdit etmedik. Ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden olduk. Depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizi, siyasi tercihlerinden dolayı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik.Biz siyasi tercihlerinden ötürü kimseyi aşağılamıyoruz. 'Size bir daha yardım göndermeyeceğiz' diyen CHP trolleri gibi kimseyi tercihlerinden dolayı hakir görmüyoruz. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri var.CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı ilzam ve itham etmiyoruz.Deprem bölgesinden bize oy çıkmasını hazmedemediler. Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim. Ayrılmadan suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Aldığı yardım kesilen varsa, bulundukları yerde valiliklere başvursunlar. Rabbim kimseyi bunların eline düşürmesin. biz bize yeteriz.Defne Devlet Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılır' dedi, bunlar zavallı. Bunların hayatında herhangi bir eseri yok. Biz ise arazi adamıyız. Çalışarak, üreterek geliyoruz. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor.Konut fiyatları ve kiralar can sıkıcı boyuta geldi. Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. İlki hiçbir sebebi olmadan kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız. İkinci ve asıl çözümümüz, konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyası bunun bir parçası oldu. Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldıracağız. Gıdada da benzer çalışmalar yapacağız.Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Bay Bay Kemal teröristlerle el ele kol kola. Bunlardan ülkeye fayda olmaz. Millet meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek iradesini beyan etti, eski sisteme dönüş istemediğini açıkça ortaya koyduBiz temel atarken ne söz verdiysek yaptık. Bize dediler ki 'Siz burada yüzde 8 aldınız.' Biz ayrım yapamayız. Böyle bir şey bizim dinimizde de kitabımızda da yok. Hastanemiz yarından itibaren hasta kabulüne başlıyor. Bir tanesi çıkmış, '3 ayda ne yapıyorsun' diyor. Sende yüz varsa, karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Bizde bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok. Bir fotoğraf üzerinden konuşanlar işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Sandıklara hakim olacağız, zafere koşacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. Belki 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği, yeni bir fırsat çıkartarak CHP'ye yapmış olacağız. Karşımızda böyle bir rakip, böyle bir tablo var.Milletim teröristlerle kol kola gezenlere haftaya pazar yüz vermeyecektir. Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine asla güvenilmez, ülkenin yönetimi emanet edilmez. Daha seçimi bile kazanmadan azgınlaşanlar yönetime gelseler millete nefes bile aldırmaz.Sizin derdiniz bizim de derdimiz, sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o vardır. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce 14 Mayıs'ta yarım kalan içimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor.