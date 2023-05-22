7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar

BABACAN: BİZ OLMASAYDIK BU KADAR OY ALINMAZDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk tur değerlendirmesinde çok konuşulacak ifadeler kullandı. Babacan katıldığı yayında kullandığı ifadeler adeta CHP'lileri çileden çıkartacak cinstendi.



Babacan; "81 ilde teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde tam + 15 milletvekili oluşmuş. Bizim Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkardı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı." ifadelerine yer verdi.