Ali Babacan, CHP şemsiyesini çabuk unuttu

14 Mayıs seçimi sonrasında siyasi partilerin seçim değerlendirmeleri sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dün katıldığı bir televizyon kanalında seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, CHP listelerinden partisinin milletvekili adayı olarak gösterilmesine açıklık getirerek, "Biz kurulduktan sonra DEVA markasını duyurmak için çok büyük çaba içerisinde olduk. 81 ilde ve 766 ilçede teşkilatımız var. Geçen sene Kasım'da büyük reklam kampanyası yaptık. Tam seçimlere giderken Mart ayında ciddi reklam kampanyası yaptık. Devletten 1 kuruş almadan tamamen bağışlarla bunu gerçekleştirdik. Ortak listeden girmek bizim için fedakârlık. Partimizin kurumsal kimliğini 5-6 hafta geri çekiyoruz ve sayın Kılıçdaroğlu'na 'evet' diyoruz. Ortak listelerden girme bize CHP'den teklif edildi. Simülasyonlar yapıyoruz, her parti ayrı ayrı girerse milletvekili sayısı daha az çıkıyor dediler. Biz de simülasyon yaptık, dedikleri doğru. Biz burada ortak listeden girerek toplam havuzu büyüttük. Simülasyonlar araştırma sonuçlarının üstüne oturtuluyor. Önce elinizde araştırma olması lazım. Sistem öyle çalışıyor. Bizdeki ve CHP'nin araştırmalara baktığınızda sayın Kılıçdaroğlu'nun sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN CİDDİ OY ARTIŞI VAR"

Babacan, CHP listelerinden belli illerde DEVA'dan aday gösterilen yerlerde CHP oylarında artış olduğunun altını çizip "DEVA adaylarının olduğu illerde tam+15 milletvekili oluşmuş. Biz Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkarttı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal" dedi.

"BİZ OLMASAYDIK BU KADAR OY ALINMAZDI"

Babacan, CHP oylarındaki artışı partisinin oy oranına bağlayarak "İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı. Biz sadece bakıyoruz. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış. Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5,5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7,5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız Umut Bey 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP 100 yıllık parti" şeklinde konuştu.

"15 MİLLETVEKİLİ ANAMIZIN SÜTÜ GİBİ HELAL"

Babacan sözlerine şöyle devam etti: "Keşke kelimesi sevmediğim kelime. Bantı geri sarsak, tekrar aynı kararlar önümüze gelse yine aynı kararları verirdik. Herkesin fedakarlık ettiği ve herkesin kazandığı sonuç olsun dedik. CHP için kolay değildi. Onların listesinden partiler açısından da zor. Herkesin kazandığı bir sonuçtur bu. Bu birlikteliği yapmasaydık milletvekili sayımız daha az çıkacaktı. Ortak listelerle bu sayıya ulaştık. Herkes ayrı ayrı seçime girseydi herkesin daha az milletvekili çıkacaktı. Eleştiriler gerçek bilgiye sahip olunmadan yapılıyor, yüzeysel yapılıyor. Şanlıurfa'da arkadaşımızın aday olması CHP'nin oylarını yukarı itti. Diyarbakır'daki aday çok tecrübeli arkadaşımız. İkinci sıradaydı. Evet seçilemedi ama CHP'nin oyu yüzde 2'den 8'e çıktı. 1. sıradaki CHP'li aday kazandı. Bütün teşkilat olarak destek vermiş olduk. Bizlerin desteği ve kendi gayretleriyle CHP milletvekili çıkarmış oldu. 15 milletvekili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiği sonuç. Çok ciddi gayret ortaya koyduk. Hazine'den 1 kuruş almamıza rağmen bant reklamına dünyanın parasını harcadık."