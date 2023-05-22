Bakan Çavuşoğlu’ndan Türkevi’ne yönelik alçak saldırıya tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Türkevi'ni hedef alan alçak saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "New York'taki Türkevi'mizin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı meydana gelmiştir. ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.