Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi'ne yönelik alçak saldırıya tepki
Giriş Tarihi: 22.5.2023 18:50 Son Güncelleme: 22.5.2023 18:51

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi'ne yönelik alçak saldırıya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne yönelik alçak saldırıya tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan Türkevi’ne yönelik alçak saldırıya tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Türkevi'ni hedef alan alçak saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "New York'taki Türkevi'mizin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı meydana gelmiştir. ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi'ne yönelik alçak saldırıya tepki
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