Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Şu soruları samimiyetle kendinize sorun…

"BU ŞAHSIN MİLLETE FAYDASI OLUR MU?"

Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?