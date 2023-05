Biz hep gençlerimizle birlikte yol yürüdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ziyaret ettiği deprem bölgesi illerinden Adıyaman'da gençlerle buluştu. Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'nda Erdoğan'a sevgi büyüktü. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada ve gençlerin sorularına verdiği yanıtlarda özetle şunları söyledi:Biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mani olmaması için çalışıyoruz. Depremzedeyi yalnız bırakmadık.Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Halbuki biz, siyasi hayatımız boyunca hem gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz. Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun her yerde bunun neticelerini de aldık.'Türkiye Yüzyılı gençliği' dedik. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık. 'Özgüven sahibi gençlik' dedik. Her alanda onların başarılarıyla gururlandık.Gençleringözlerindeki ışıltı bize daha çok çalışma, büyük mücadelelere girme azmi verdi. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Gençler unutmayın, hep söylüyorum. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bizim buralara kazık çakacak halimiz yok. Biz size güvenle bakacak, ondan sonra artık 'Türkiye emin ellerdedir' diyeceğiz.Çeyrekasır öncesinin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin arasında çağ farkı olduğunu bilmezsek niçin 'Türkiye Yüzyılı' dediğimizi kavrayamayız. Sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere hakaret edenlerin dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. En büyük eserimigençlerin hayatın her alanında gelişiminize fırsat sağlamak. Seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürdük. Biz gençliğimize inanıyoruz. Gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.(Depremzedeleri rencide eden sözleri söyleyenler yargılanmasına dair soruya cevaben) Milletin bu kişilere 14 Mayıs'ta gereken dersi ilk etapta verdi. Bunlar onların yanına kalmayacak. Takipçisiyiz. 28 Mayıs'ta depremzedelerimize hakaret eden ahlaksızlara bellerini doğrultamayacakları bir ders daha verelim.Erdoğan, bir gencin TEKNOFEST'in seneye Adıyaman'da yapılması talebi üzerine, "TEKNOFEST yönetimiyle görüşelim. Eğer onların yol haritası müsaitse inşallah Adıyaman'da böyle bir organizasyonu planlayalım" dedi. Erdoğan ayrıca Adıyaman'da savunma sanayii için kablo ve konnektör üretim tesisiyle yazılım kampüsü oluşturulacağını da açıkladı.