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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:16

EYT’li emekliler Tanju Özcan mağduru oldu

Bolu Belediyesi’nden EYT hakkıyla emekli olan 138 işçi tazminatlarının yatırılmaması üzerine belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
EYT’li emekliler Tanju Özcan mağduru oldu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösteren 138 EYT'li emekli, Bolu Belediye binası önünde toplanan işçiler tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptılar.

EYT'liler adına açıklama yapan Hayrettin Tayşi, "Bizler EYT hakkıyla 14 Mart 2023'te dilekçelerimizi verdik. Dilekçeleri verirken Tanju bey bizlere en az 2 ay içinde kıdem tazminatlarınız hesaplarınıza geçer dedi. Ama bu süre zarfında hiçbir ilerleme olmadı. Bugün saat 14.00'te randevu talep ettik. Buraya geldiğimizde randevunun iptal edildiğini duyduk. Tanju Özcan, bizi hem mağdur ediyor hem de karşımıza çıkmaktan kaçıyor. Bizim karşımıza çıkarak derdi neyse alenen söylesin. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

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EYT’li emekliler Tanju Özcan mağduru oldu
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