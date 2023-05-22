Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İYİ Parti'de 'kurultay' kararı
Giriş Tarihi: 22.5.2023 14:23 Son Güncelleme: 22.5.2023 14:29

Son dakika: İYİ Parti'de 'kurultay' kararı

Seçim sonrası ortalarda görünmeyen 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi ve teşkilatlara duyurdu.İYİ Parti, 24-25 Haziran'da partinin '3'üncü Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Son dakika: İYİ Parti’de ’kurultay’ kararı

Partiden yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti '3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi.

"Gerekli gördüm" diyerek imzaladı

Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İYİ Parti'de 'kurultay' kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA