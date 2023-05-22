Son dakika: İYİ Parti’de ’kurultay’ kararı

Partiden yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti '3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi.

"Gerekli gördüm" diyerek imzaladı

Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi: