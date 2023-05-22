Giriş Tarihi: 22.5.2023 10:11Son Güncelleme: 22.5.2023 10:16
Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Emre Şahin etkisiz
MİT, PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
ABONE OL
MİT tarafından Irak Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK'nın sözde özel güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan 'Rodi' kod adlı Emre Şahin etkisiz hale getirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Emre Şahin etkisiz