Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Emre Şahin etkisiz
Giriş Tarihi: 22.5.2023 10:11 Son Güncelleme: 22.5.2023 10:16

Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Emre Şahin etkisiz

MİT, PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Emre Şahin etkisiz

MİT tarafından Irak Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK'nın sözde özel güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan 'Rodi' kod adlı Emre Şahin etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Emre Şahin etkisiz
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