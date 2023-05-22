O görüntülere Türkiye diyerek kitap yazıyorlar

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye sınırıymış gibi servis edilen görüntüler Afganistan sınırına ait. Maksat algı yapmak. Öyle ise hadi geçmeye çalışın da görelim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen görüntülerle ilgili ine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın. Söz konusu görüntüler Afganistanİran, Afganistan- Pakistan" sınırlarında çekilen görüntüler. Bazı kesimler hudutlara yönelik 'kevgir', 'delikdeşik' diyor. Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor Şimdi vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz. Hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunuyor. Modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları, sese duyarlı sensörler var. Tüm bunların Ankara'daki harekat merkezinden de izlenebileceği bir sistem söz konusu. Son 5 yılda 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. Kendisine de yazık. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor. Sana bu bilgileri kimler getiriyorsa bir sor, soruştur" dedi. aKAR, depremin ardından 80 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü de söyledi.