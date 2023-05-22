Reis, dik dur eğilme Trabzonlu seninle

Trabzon'un Hayrat ilçesi, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'a, yüzde 88.16 oranında oy verdi. Trabzon'un 18 ilçesi arasında birinci, Türkiye genelindeki ilçelerde ise dördüncü en yüksek Erdoğan oyu çıkaran Hayratlılar SABAH'a konuştu:'Reis, dik dur eğilme, bu millet seninle, gerisini düşünme" diyoruz.28 Mayıs'ta da başkanımıza desteğimizi yüzde 95 in üzerine çıkaracağız. İlçe sakinlerinden Dursun Ali Musaoğlu ve İsmet Saltoğlu: Halktan kopuk siyaset yaptıklarının ispatı seçim sonuçlarıdır. Hayrat tüm seçimlerde rekor oyla Reis'in yanında oldu. Trabzon'un T'si, Türkiye'nin T'sidir. İkinci turda Trabzon'un plakası olan 61'le yani yüzde 61 oyla istikrar ve güvenin devamını göreceğiz.