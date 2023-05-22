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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Reis, dik dur eğilme Trabzonlu seninle

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Reis, dik dur eğilme Trabzonlu seninle
Trabzon'un Hayrat ilçesi, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'a, yüzde 88.16 oranında oy verdi. Trabzon'un 18 ilçesi arasında birinci, Türkiye genelindeki ilçelerde ise dördüncü en yüksek Erdoğan oyu çıkaran Hayratlılar SABAH'a konuştu:



Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu: 'Reis, dik dur eğilme, bu millet seninle, gerisini düşünme" diyoruz.

AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu: 28 Mayıs'ta da başkanımıza desteğimizi yüzde 95 in üzerine çıkaracağız. İlçe sakinlerinden Dursun Ali Musaoğlu ve İsmet Saltoğlu: Halktan kopuk siyaset yaptıklarının ispatı seçim sonuçlarıdır. Hayrat tüm seçimlerde rekor oyla Reis'in yanında oldu. Trabzon'un T'si, Türkiye'nin T'sidir. İkinci turda Trabzon'un plakası olan 61'le yani yüzde 61 oyla istikrar ve güvenin devamını göreceğiz.
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Reis, dik dur eğilme Trabzonlu seninle
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