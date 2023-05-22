SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"ARAMIZDA PAZARLIK OLMADI"

Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalif yapılar bazı arayışlar içerisine girdi. Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadı. Yalnızca, Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir talebi var. Bunlar da üzerinde düşünülebilinecek konular.

1 MİLYON MÜLTECİ İÇİN DÖNÜŞ PROJESİ

Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye'nin Kuzeyi'nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şuan hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.